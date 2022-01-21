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В Минтруда КБР планируют обеспечить допандемийный уровень трудоустройства безработных

В Минтруда КБР планируют обеспечить допандемийный уровень трудоустройства безработных

21.01.2022 | 16:06
Обеспечить допандемийный уровень трудоустройства безработных – такую задачу ставят в министерстве труда и социальной защиты Кабардино-Балкарии. На начало этого года в Службе занятости республики зарегистрированы свыше 11 тысяч человек, которые нуждаются в работе. Больше половины из них сейчас получают пособия от государства, минимум – полторы тысячи рублей. Чтобы улучшить ситуацию на рынке труда, безработным предлагают переобучиться и получить более востребованную профессию. Также формируются рабочие места в рамках реализации инвестпроектов и отдельно – в агропромышленном комплексе. Разработана программа по трудоустройству выпускников учебных заведений.
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