В Минтруда КБР планируют обеспечить допандемийный уровень трудоустройства безработных

Обеспечить допандемийный уровень трудоустройства безработных – такую задачу ставят в министерстве труда и социальной защиты Кабардино-Балкарии. На начало этого года в Службе занятости республики зарегистрированы свыше 11 тысяч человек, которые нуждаются в работе. Больше половины из них сейчас получают пособия от государства, минимум – полторы тысячи рублей. Чтобы улучшить ситуацию на рынке труда, безработным предлагают переобучиться и получить более востребованную профессию. Также формируются рабочие места в рамках реализации инвестпроектов и отдельно – в агропромышленном комплексе. Разработана программа по трудоустройству выпускников учебных заведений.