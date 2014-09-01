В Минтрансе КБР состоялась пресс-конференция





Накануне министр транспорта и дорожного хозяйства КБР Аслан Дышеков встретился с журналистами, чтобы рассказать о ходе выполнения национального проекта «Безопасные качественные дороги» в республике. В ведомстве состоялась пресс-конференция. Национальный проект «Безопасные качественные дороги» в республике реализуют с 2019-го. И с каждым годом километраж отремонтированных трасс растет, сообщили на пресс-конференции в министерстве транспорта и дорожного хозяйства. Сейчас дорожники уже выполнили больше 90 процентов работ, которые запланировали в этом году. На пресс-конференции отмечали, что в первом полугодии на 16 процентов сократилось количество погибших на трассах, если сравнивать с таким же периодом 2020-го. Результат в министерстве связывают с успешным выполнением национального проекта. Особое внимание уделяют дорогам, которые ведут к школам, детским садам, больницам и другим социальным объектам. Республика успешно выполняет задачи по нацпроекту и получает дополнительное финансирование на обустройство дорог. Распоряжением федерального правительства в Кабардино-Балкарию поступит больше 700 миллионов. Часть из них направят на капитальный ремонт нескольких улиц Нальчика. Основную вложат в реконструкцию 10-ти километров дороги «Прохладный – Эльхотово». Отремонтированные участки введут в эксплуатацию уже в 2021-м. В перспективных планах – возвести Нальчикскую кольцевую дорогу, а также отремонтировать и отчасти создать дорожное покрытие на региональной трассе «Чегем – Булунгу», которая проходит вблизи Чегемских водопадов. В целом в 2021-м в нормативное состояние дорожники планируют привести около 160-ти километров трасс – региональных и муниципальных.