В Минтрансе КБР прошла пресс конференция на тему «Безопасные и качественные автодороги»





Трансформацию нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» сегодня обсуждали на пресс-конференции в региональном Минтрансе. Представители ведомства также рассказали журналистам о промежуточных итогах реализации федеральной программы по модернизации дорожной сети, которую запустили в 2019 году. За два года в Кабардино-Балкарии в соответствие с нормами привели почти 170 километров региональных трасс. При этом не только отремонтировали покрытие – установили новые фонари и светофоры. В 2021 году запланированы работы по капитальному ремонту автомобильных дорог регионального значения общей протяженностью 106 км. на 25 объектах. Работы по устройству наружного освещения также будут активно продолжаться и запланированы выполнить более 40 км освещения в 8 населенных пунктах. На конференции также говорили и о строительстве кольцевой дороги вокруг Нальчика. Ее длина составит 60 километров. Ожидается, что трасса разгрузит центр столицы республики. Сам национальный проект теперь называется «Безопасные качественные дороги» и состоит из шести частей, раньше было четыре. Среди приоритетных – проект «Региональная и местная дорожная сеть».