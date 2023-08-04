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В Минстрое КБР обсудили своевременную подачу тепла в дома республики

В Минстрое КБР обсудили своевременную подачу тепла в дома республики

04.08.2023 | 15:29
Открывая заседание, первый вице-премьер республики Муаед Кунижев подчеркнул, от качественной подготовки инфраструктуры и коммунальных служб зависит, сможет ли республика вовремя начать отопительный сезон и провести его в безаварийном режиме. В целом по республике к отопительному сезону предстоит подготовить без малого 3 тысячи многоквартирных домов, почти четыре сотни котельных. Привести в порядок следует 500 км тепловых и более четырех тысяч км водопроводных сетей… Эту работу министерство строительства и ЖКХ мониторит еженедельно. Паспорта готовности объектов жилищного фонда муниципалитеты должны представить в Минстрой до 1 сентября, теплоснабжающие организации – до начала октября, отметили на совещании. Документы выдает специальная комиссия. Представители районов рассказали, как на местах идет подготовка к зиме. Первый зампред правительства Муаед Кунижев призвал участников совещания не подходить к получению паспортов готовности формально. Времени осталось мало, потому следует усилить работу в этом направлении.   https://t.me/vestikbr
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