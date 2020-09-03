В Минстрое КБР обсудили готовность к отопительному сезону

Руководитель министерства Алим Бербеков сообщил: чтобы в период холодов в домах и на предприятиях было тепло, регион направляет почти 635 миллионов рублей. Три четверти суммы уже освоили. По словам Бербекова, теплосети готовы почти на 90 процентов, котельные – чуть больше. Пробные запуски рекомендовали проводить заранее. Сейчас муниципалитеты и предприятия проходят проверку Ростехнадзора.

До 15 сентября местные администрации должны подписать паспорта готовности для жилищного фонда. Для тепло- и энергоснабжающих компаний установлен предельный срок – 1 октября. Кроме того, к середине сентября должны быть заполнены водой внутридомовые системы. На заседании говорили также о капитальном ремонте многоэтажек – до конца года запланированы работы на 218 миллионов рублей, а также о необходимости своевременно платить за коммунальные услуги.