В Минспорта сегодня встречали чемпионов мира по борьбе на поясах. — 2019.11.07

Атлеты из Кабардино-Балкарии успешно выступили на первенстве в Казани и вернулись домой с тремя наградами: в копилке два «золота» и одна «бронза».

Приветствовали борцов танцами и поздравлениями. А сразу после устроили пресс-конференцию с победителями. Всего на чемпионате мира нашу республику представляли пять человек. Двое из них – Артур Сокуров и Мурзабек Мисостов – завоевали чемпионские пояса. Еще один спортсмен – Хачим Докшукин – оказался на почетном третьем месте.

Борьбу на поясах в республике культивируют уже много лет. Лидирует в этом виде спорта Черекский район, отметили на встрече. И добавили: нужны новые тренеры, действующих – всего четверо. Но и им удается готовить атлетов, способных на мировые достижения.