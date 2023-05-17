В Минсельхозе КБР принимают документы на субсидии в области мелиорации

Господдержку окажут в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».
Потенциальные получатели должны работать на территории республики. Здесь же должны находиться и сами сельхозугодия. И если в прошлом году на развитие мелиорации направили больше 120 миллионов рублей, то в этом году сумма приблизится к 700 миллионам.
Кстати, в 2022-м, благодаря помощи государства, работники АПК республики приобрели несколько десятков широкозахватных дождевальных машин и систем полива с распылителями воды. В оборот ввели свыше двух тысяч гектаров орошаемых земель.
На сегодня площадь угодий, которые требуют дополнительной влаги, - примерно 130 тысяч гектаров… Если вы претендуете на получение субсидии, успеть нужно до 28 мая. Документы принимают в Минсельхозе.
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