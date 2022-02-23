В Минпросвещения КБР состоялось заседание организационного комитета Всероссийского проекта "Поезд Победы"

Оргкомитет определил ответственных по работе с ветеранскими, детскими и молодежными организациями. Обсуждены вопросы организации охраны поезда-музея. Мероприятие будет проводиться с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований. Будет организовано тестирование сотрудников и волонтёров, термометрия посетителей. В региональную рабочую группу вошли члены Правительства КБР, представители администрации г.о.Нальчик, регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы», Молодежного движения Общероссийского народного фронта «Молодежка ОНФ», Уполномоченного органа ОАО «РЖД». Музей является первой в мире иммерсивной инсталляцией, размещенной в поезде. Поезд Победы прибудет на железнодорожный вокзал столицы Кабардино-Балкарии 25 февраля и пробудет до 27 февраля включительно.