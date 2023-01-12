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В Минпросвещения КБР обсудили вопросы межведомственного взаимодействия с образовательным центром “Сириус”

В Минпросвещения КБР обсудили вопросы межведомственного взаимодействия с образовательным центром “Сириус”

12.01.2023 | 16:05
В системе образования республики – устоявшиеся традиции работы с одаренными детьми, подчеркнул министр просвещения и науки Анзор Езаов. Совещание в Нальчике призвано наметить новые пути развития, используя опыт образовательного центра “Сириус”, который создали в декабре 2014-го на базе олимпийской инфраструктуры в Сочи по инициативе главы государства. Региональные центры поддержки одаренных детей по модели “Сириуса” действуют в 70 субъектах России, отметила директор департамента регионального развития образовательного фонда “Талант и успех” Екатерина Жмырко. Фонд и является создателем “Сириуса”. Гостья из Краснодарского края отметила результативную работу коллег из Кабардино-Балкарии. Екатерина Жмырко рекомендовала развивать у детей компетенций в искусстве и спорте. К тому же сейчас запускают большую программу проведения в центрах смен по дзюдо. Исполняющая обязанности руководителя Регионального центра “Антарес” Тамара Джаппуева выступила с отчетом за период, начиная с 19-го года, когда организацию создали. У воспитанников есть успехи по углубленному изучению биологии и химии, а также в моделировании и конструировании. Развиваются ребята в литературном творчестве, сфере медиа, спортивных дисциплинах. С начала работы в “Антаресе” организовали 75 смен для учеников 5-11 классов, в которых прошли обучение больше двух тысяч школьников, в дистанционном формате – еще три тысячи. Участники совещания сформулировали рекомендации, по каким направлениям в республике нужно совершенствовать работу с одаренными детьми.   https://t.me/vestikbr
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