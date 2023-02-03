В Минпросвещения КБР обсудили реализацию федерального проекта по развитию IT-отрасли

“Развитие кадрового потенциала IT-отрасли”… Реализацию федерального проекта в Кабардино-Балкарии обсудили в министерстве просвещения и науки республики.
К диалогу пригласили учителей информатики, директоров школ, руководителей управлений образования. Речь шла об итогах программы “Код будущего” за 22-й год. Это бесплатные курсы по программированию для старшеклассников. Они являются частью федерального проекта. В дискуссии приняли участие руководители Минпросвещения и Минцифры Анзор Езаов и Ислам Ашхотов.
В формате видеоконференции к совещанию подключились федеральные эксперты – представители “Университета Национальной технологической инициативы 2035”, Академии просвещения и платформы “Мобильное электронное образование”. Говорили о различных аспектах развития цифрового направления в обучении.
Первый этап обучения по проекту “Код будущего” в республике завершили больше 700 школьников. Занятия проходили на 37-ми площадках. Лидерами по количеству участников стали Баксанский район и Нальчик. Занятия рассчитаны на два года, то есть продлятся они и в 2023-м.
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