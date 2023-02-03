home
Главная
>
Новости
>
В Минпросвещения КБР обсудили реализацию федерального проекта по развитию IT-отрасли

В Минпросвещения КБР обсудили реализацию федерального проекта по развитию IT-отрасли

03.02.2023 | 16:57
“Развитие кадрового потенциала IT-отрасли”… Реализацию федерального проекта в Кабардино-Балкарии обсудили в министерстве просвещения и науки республики. К диалогу пригласили учителей информатики, директоров школ, руководителей управлений образования. Речь шла об итогах программы “Код будущего” за 22-й год. Это бесплатные курсы по программированию для старшеклассников. Они являются частью федерального проекта. В дискуссии приняли участие руководители Минпросвещения и Минцифры Анзор Езаов и Ислам Ашхотов. В формате видеоконференции к совещанию подключились федеральные эксперты – представители “Университета Национальной технологической инициативы 2035”, Академии просвещения и платформы “Мобильное электронное образование”. Говорили о различных аспектах развития цифрового направления в обучении. Первый этап обучения по проекту “Код будущего” в республике завершили больше 700 школьников. Занятия проходили на 37-ми площадках. Лидерами по количеству участников стали Баксанский район и Нальчик. Занятия рассчитаны на два года, то есть продлятся они и в 2023-м.   https://t.me/vestikbr
© 2023 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2023. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2023 Политика в отношении персональных данных