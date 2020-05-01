В Минпросвещения КБР разъяснили порядок сдачи ЕГЭ в этом году

Сроки проведения Единого госэкзамена в 2020 году будут скорректированы, заявили в Минпросвещении Кабардино-Балкарии. Ранее планировалось дать старт ЕГЭ 8 июня, но теперь испытания пройдут в более поздний период. Окончательную дату утвердят на уровне федерального правительства в 20-х числах мая, и она будет зависеть от ситуации с распространением коронавируса.

В этом году решили изменить и основания для сдачи госэкзаменов. Выпускники школ, которые не планируют поступать в вузы, могут от ЕГЭ отказаться. Аттестат им выдадут на основании итоговой аттестации, которая будет проводиться по результатам текущей успеваемости, пояснил и.о. министра просвещения, науки и по делам молодежи КБР Анзор Езаов.

Нынешним летом больше 4700 выпускников республики должны были пройти итоговые испытания. Теперь, по оценкам Минпросвещения, эта цифра уменьшится примерно на 20%.

«Те, кто не планирует поступать в ВУЗ, они не будут сдавать экзамен, значит, поменяется количество желающих сдавать, поменяется формат: допустим, математика-базовый, уже не будет сдаваться, остается профильный», — уточнил Анзор Езаов

Есть вероятность, отметили в образовательном ведомстве, что обязательный экзамен по русскому языку проведут в два этапа, чтобы максимально сократить скопление людей. В Кабардино-Балкарии уже подготовили около трех десятков пунктов сдачи ЕГЭ. В связи с ограничениями, вызванными распространением коронавируса, сейчас прорабатывают детали проведения экзаменов: вопросы дезинфекции помещений и рассадки школьников.