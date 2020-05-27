В Минпросвещения КБР разъяснили порядок проведения ЕГЭ

В министерстве просвещения Кабардино-Балкарии рассказали, как в этом году пройдет один из самых ответственных этапов в жизни выпускников школ – Единый государственный экзамен. В связи с эпидемиологической ситуацией порядок его проведения изменился. В 9-х классах итоговую аттестацию отменили вовсе. В аттестат оценки выставят на основании годовых. А для выпускников 11-х классов испытания пройдут в особом режиме и стартуют 29 июня. В этот день, а также следующий за ним — 30 июня — по всей стране пройдут пробные ЕГЭ. В Кабардино-Балкарии пункты проведения экзаменов уже определены.

«У нас в республике будет работать 27 пунктов проведения экзаменов, из которых один будет организован на дому. Естественно, что в сложившихся ситуациях будут соблюдены все меры предосторожности, дезинфекция будет организована обязательно всех помещений в этих пунктах. Обязательно все помещения будут обеспечены антисептическими средствами для обработки поверхностей, рук», — сообщила заведующая сектором министерства просвещения, науки и по делам молодежи КБР Оксана Дышекова.

Также предусмотрена бесконтактное измерение температуры у всех, кто будет находиться в пунктах проведения. Школьников за партами рассадят в шахматном порядке с соблюдением дистанции не меньше полутора метров. Чтобы обеспечить слаженность действий организаторов и еще раз проверить готовность выполнить все предписания Роспотребнадзора на местах, решено провести предварительные пробные экзамены – без участия детей.

«29 и 30 июня должны пройти тренировочные экзамены без участия обучающихся. Основной этап ЕГЭ начнется 3 июля и завершится 23 июля. После этого будут выделены 2 резервных дня – 24-25 июля – это для тех обучающихся, которые в основные дни не смогут по уважительной причине выйти на экзамен, либо для тех обучающихся и выпускников прошлых лет, у которых совпадают какие-то экзамены», — пояснила Оксана Дышекова.

Государственная итоговая аттестация для 11-классников, не планирующих поступать в вузы, в этом году не обязательна. То есть ЕГЭ необходим только для будущим абитуриентам академий и университетов, напомнили в министерстве.

«В связи с тем, что государственная итоговая аттестация отменяется для обучающихся 11-х классов, не планирующих поступать в вузы, естественно экзамена по математике на базовом уровне не будет. Также не будет обязательной сдача экзамена по русскому языку для этой же категории

учеников. То есть для получения аттестата никакие экзамены сдавать не нужно», — уточнила Дышекова.

Выпускники прошлых лет на этот раз ЕГЭ сдадут вместе с 11-классниками. Что касается получения медали за особые успехи в учебе, то их выпускникам должны выдать вместе с аттестатами до начала экзаменационной кампании.