home
Главная
>
Новости
>
В Минпросвещении КБР наградили лауреатов всероссийского конкурса «Доброшкола-2021»

В Минпросвещении КБР наградили лауреатов всероссийского конкурса «Доброшкола-2021»

04.03.2022 | 16:37
В Минпросвещении сегодня вручали дипломы руководителям школ-интернатов, которые стали лауреатами всероссийского конкурса «Доброшкола-2021». В номинации «Лучшее развивающее пространство учебной мастерской» третье место заняла заюковская школа-интернат для сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Лауреатом конкурса стала и коррекционная школа-интернат №2. Награды в торжественной обстановке вручил профильный министр Анзор Езаов. Он отметил, что в Кабардино-Балкарии гордятся столь серьезными достижениями на всероссийском уровне. И сегодня же руководителям интернатов и коррекционных школ вручили Благодарности и Почетные грамоты министерства просвещения, науки и по делам молодежи.
© 2022 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2022. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2022 Политика в отношении персональных данных