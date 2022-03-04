В Минпросвещении КБР наградили лауреатов всероссийского конкурса «Доброшкола-2021»

В Минпросвещении сегодня вручали дипломы руководителям школ-интернатов, которые стали лауреатами всероссийского конкурса «Доброшкола-2021». В номинации «Лучшее развивающее пространство учебной мастерской» третье место заняла заюковская школа-интернат для сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Лауреатом конкурса стала и коррекционная школа-интернат №2. Награды в торжественной обстановке вручил профильный министр Анзор Езаов. Он отметил, что в Кабардино-Балкарии гордятся столь серьезными достижениями на всероссийском уровне. И сегодня же руководителям интернатов и коррекционных школ вручили Благодарности и Почетные грамоты министерства просвещения, науки и по делам молодежи.