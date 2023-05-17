В Минпромэнерготорге КБР обсудили рост цен на газомоторное топливо

Скачок цен на газомоторное топливо стал поводом для совещания в республиканском министерстве промышленности, энергетики и торговли. По данным мониторинга, с начала мая плата за литр на заправках Кабардино-Балкарии выросла на восемь рублей.
К слову, повышение цен на газ наблюдается сейчас и в других регионах страны. Чтобы разобраться в происходящем, пригласили продавцов топлива и представителей Антимонопольной службы, которые и отслеживают, как формируются цены в той или иной отрасли.
Комиссия запросила у предприятий, торгующих газомоторным топливом, финансовые документы. Сейчас их анализируют, чтобы удостовериться, что причины роста – законные. Есть предварительные данные.
Повысились и отпускные цены на заводах, откуда везут топливо в Кабардино-Балкарию. В самой республике таких предприятий нет. Находятся они за многие сотни километров – в Волгоградской области. И стоимость перевозки тоже возросла, отметили на совещании.
А раз спрос превышает предложение, значит повышается и цена. По итогам совещания стороны договорились, что при продаже газа в розницу торговая наценка, которая существовала прежде на заправках, расти не будет… Ситуация с газомоторным топливом находится в республике на контроле: заинтересованных ведомства следят за развитием ситуации.
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