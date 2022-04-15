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В Минобороны России сообщили о героизме, который проявил ефрейтор Радмир Таов

В Минобороны России сообщили о героизме, который проявил ефрейтор Радмир Таов

15.04.2022 | 15:51
Минобороны России сообщает о героизме, который проявил ефрейтор Радмир Таов, в ходе военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик. В составе автоколонны он подвозил боеприпасы к позициям российской группировки войск. При приближении к полю боя колонна подверглась авиаудару противника. Таов вывел машину из-под удара и своевременно доставил боеприпасы наступающим российским подразделениям. Кроме того, Радмир вытащил из автомобиля, загоревшегося от попадания снаряда противника, пять пострадавших человек и спас им жизнь. «Благодаря грамотным и решительным действиям ефрейтора Таова снабжение боеприпасами Общевойсковых подразделений было осуществлено вовремя, что способствовало успешному выполнению задач по разгрому неонацистов, - говорится в сообщении Минобороны России.
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