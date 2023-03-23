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В Минмолодежи организовали встречу студентов с победителями грантовых конкурсов прошлых лет

В Минмолодежи организовали встречу студентов с победителями грантовых конкурсов прошлых лет

23.03.2023 | 09:12
Приурочили ее к старту федерального конкурса «Росмолодежь. Гранты». Те, кто уже получил господдержку, рассказали о своих проектах. В основном все они – социальной направленности. А эксперты конкурса «Росмолодежь. Гранты» сообщили об особенностях подачи заявок в этом году. Участвовать могут все желающие от 14 до 35 лет. Номинаций – около двух десятков. Конкурс «Росмолодежь. Гранты» проводят больше 10-ти лет. За это время на поддержку инициатив представителей новых поколений государство направило примерно 15 миллиардов рублей. В этом году принимать заявки завершат 20 апреля. Соискатели могут претендовать максимум на миллион рублей.   https://t.me/vestikbr
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