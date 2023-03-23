В Минмолодежи организовали встречу студентов с победителями грантовых конкурсов прошлых лет

Приурочили ее к старту федерального конкурса «Росмолодежь. Гранты».
Те, кто уже получил господдержку, рассказали о своих проектах. В основном все они – социальной направленности. А эксперты конкурса «Росмолодежь. Гранты» сообщили об особенностях подачи заявок в этом году. Участвовать могут все желающие от 14 до 35 лет. Номинаций – около двух десятков.
Конкурс «Росмолодежь. Гранты» проводят больше 10-ти лет. За это время на поддержку инициатив представителей новых поколений государство направило примерно 15 миллиардов рублей. В этом году принимать заявки завершат 20 апреля. Соискатели могут претендовать максимум на миллион рублей.
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