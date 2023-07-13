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В Минмолодежи КБР запустили Центр психологической поддержки

В Минмолодежи КБР запустили Центр психологической поддержки

13.07.2023 | 16:09
Здесь психологи готовы помочь тем молодым людям, которые столкнулись с определенными трудностями в жизни, к примеру, утратили взаимопонимание с близкими, либо появились проблемы на учебе. Обратиться может любой человек в возрасте от 14 до 35 лет. Консультации, в том числе экстренные, проводят в республиканском Молодежном центре либо по телефону. Адрес и номер вы видите на экране. Все обращения анонимные, а помощь бесплатная. Добавим, что создать центр удалось благодаря федеральной программе психологической поддержки молодежи.   https://t.me/vestikbr
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