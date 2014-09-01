В Минкурортов КБР подписали соглашение о сотрудничестве с университетом «Синергия»





Сегодня в Минкурортов республики подписали соглашение о сотрудничестве с московским университетом «СинергИя». В документе оговариваются разные направления совместной деятельности. Среди них – организация туристических кластеров, в частности, открытие на территории Кабардино-Балкарии глэмпингов. Так называют площадки, которые объединяют в себе возможность комфортного гостиничного проживания и отдыха на природе. Разместить их планируют в трех локациях: Чегемском ущелье, на Голубых озерах, и в Зольском районе. Кроме того, в соглашении оговаривается и подготовка профессиональных кадров для сферы туризма. Стороны также договорились уже в следующем году провести в республике совместный всероссийский туристический форум. Приурочат его к празднованию 100-летия образования Кабардино-Балкарии.