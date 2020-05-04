В Минэнерго КБР объяснили, как избежать штрафов за незаконную перепланировку

С мая 2020 г. отвечать за незаконную перепланировку жилья и других, в том числе подвальных помещений в многоэтажках, будут не только граждане, но и должностные лица, и предприниматели. В Кодекс об административных правонарушениях внесены советующие поправки.

До сих пор штрафы действовали только для физических лиц. С 5 мая взыскания за самовольную перепланировку вводят и для предприятий. Сумма зависит от статуса ответчика. Так, для должностных лиц она не может превышать пяти тысяч рублей, для юридических лиц составит уже от 40 до 50 тысяч.

Перепланировка — это внесение изменений в конфигурацию помещения, инженерных коммуникаций и систем, пояснили в министерстве энергетики, тарифов и жилищного надзора КБР. Вносить такие изменения в планировку жилых зданий можно только с разрешения муниципальных властей, которое выдается при наличии определенного перечня документов: прежде всего, проекта готовящейся перепланировки и заключения строительной экспертизы, подчеркнули в ведомстве. Отдельно организациям придется ответить за порчу жилья и оборудования в нем, а также за использование помещений не по назначению, добавили в министерстве.