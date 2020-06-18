В Минэкономразвития КБР рассказали о мерах поддержки малого и среднего бизнеса

В Кабардино-Балкарии продолжают оказывать поддержку представителям малого и среднего бизнеса в период распространения коронавирусной инфекции. О том, что уже сделано, рассказали в Минэкономразвития региона.

Свыше 8 миллионов рублей выделила республика на поддержку работников предприятий, в которых КБР владеет частью акций. В итоге помощь получили 665 человек, занятых на производстве. Каждому выплатили по 12 130 рублей.

Гарантийный фонд Кабардино-Балкарии привлек 12 кредитов, обеспеченных поручительствами, с комиссией в 0,5%. Пять предпринимателей получили отсрочку на срок до полугода по выплате основного долга. Фонд микрокредитования реструктурировал задолженность 76 заемщиков на сумму, превышающую 50 миллионов рублей. Одно из решений, принятых в поддержку малых и средних компаний, — значительно снизить плату за аренду площадей в бизнес-инкубаторах. Такой возможностью в республике уже воспользовались 35 человек.

В муниципалитетах работают над тем, чтобы снизить единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности. Ожидается, что такая мера затронет больше трех тысяч предпринимателей. Она уже действует в Лескенском, Прохладненском и Урванском районах. В Майском и Терском районах — подготовили проекты необходимых документов, сообщили в Минэкономразвития.

Республиканский Центр поддержки предпринимательства помогает бизнесменам субсидиями, в том числе на сохранение занятости работников. До конца этого месяца можно подать заявку на выплату за апрель, в июле – за май. Такой возможностью уже воспользовались больше 30 предприятий.

За беспроцентными кредитами на выдачу зарплаты на сегодня обратились около 80 бизнесменов. Одобрили свыше 30 запросов на общую сумму в 32 миллиона рублей. Обращения в банки о так называемых «кредитных каникулах» подали чуть больше 400 малых и средних компаний. Положительный результат получили почти 90% заявителей.