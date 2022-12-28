В Министерстве внутренних дел по КБР подвели итоги года

Резонансные дела и совершенствование структуры МВД… Сегодня в Нальчике министр внутренних дел по Кабардино-Балкарии Василий Павлов общался с журналистами.
На пресс-конференции рассказали о работе ведомства в течение уходящего года. Василий Павлов коснулся основных задач, стоящих перед ведомством, остановившись на наиболее значимых.
Журналисты задавали вопросы о громких делах, к примеру, о так называемых “блогершах”. Этот случай связан мошенничеством в особо крупном размере. Василий Павлов сообщил, что в скором времени дело передадут в суд.
А вот участившиеся аферы телефонных мошенников и махинации в интернете раскрывает теперь новое подразделение – по борьбе с IT-преступлениями. Благодаря ему результативность уже выросла вдвое.
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