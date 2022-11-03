В Министерстве труда КБР рассказали о мерах поддержи семей с детьми в Кабардино-Балкарии

К вопросу поддержки семей с детьми в Кабардино-Балкарии – системный подход… Какую помощь оказывают несовершеннолетним, рассказал министр труда и социальной защиты Алим Асанов.
По его словам, в республике поддержку от государства получают почти 14 с половиной тысяч детей-первенцев. Такой вид пособия выплачивают с 2018-го года. В целом материальная поддержка ребенка начинается еще в период беременности его матери. Если будущая мама становится на учет в ранние сроки, то до момента родов она получает сумму в один прожиточный минимум. Если же в семье, в которой родился первый ребенок, доход на каждого меньше двух прожиточных минимумов, то на малыша выплачивают пособие. На сегодня это около 16 тысяч рублей.
Также в России действует мера поддержки детей от 3 до 7 лет. С апреля нынешнего года помощь начали получать и малообеспеченные семьи, в которых есть сыновья и дочери в возрасте от 8 до 17 лет. По данным руководителя Минтруда, с января будущего года все эти выплаты сведут в единый реестр, то есть в стране начнет действовать так называемое “универсальное пособие”.
Помимо федеральных, в Кабардино-Балкарии действуют и региональные выплаты. Адресную поддержку оказывают многодетным семьям, в которых воспитывают пять и более детей. Многодетных женщин награждают медалью “Материнская слава” и вручают разовую денежную премию в 10 тысяч рублей на каждого ребенка. Помимо этого, Глава республики дарит автомобили “Газель” семьям, в которых – 10 детей.
https://t.me/vestikbr