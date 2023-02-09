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В Министерстве труда и соцзащиты КБР подвели итоги работы за прошлый год

В Министерстве труда и соцзащиты КБР подвели итоги работы за прошлый год

09.02.2023 | 16:33
Руководитель ведомства Алим Асанов рассказал об основных направлениях работы и результатах за год. В частности, Минтруд каждый квартал проводит мониторинг ситуации с оплатой труда бюджетников. По итогам 22-го года проанализировали данные, полученные из более чем 500 организаций. Выяснилось, что среднемесячная зарплата выросла почти на восемь процентов. По словам министра, уровень безработицы составил 1,7 процента от активного населения республики. В 2021-м этот показатель был в полтора раза больше… При содействии органов занятости трудоустроены около шести тысяч человек. Также Минтруд обеспечивает выплату социальных пособий отдельным категориям граждан, в том числе семьям участников СВО и жителям Херсонской области, которые находятся сейчас в Кабардино-Балкарии. Алим Асанов сообщил, что соцвыплаты получили около 90 тысяч семей, которые признаны нуждающимися по разным критериям. Председатель правительства считает работу министерства удовлетворительной. Алий Мусуков призвал сотрудников в первую очередь усилить мониторинг ситуации с зарплатами бюджетников.   https://t.me/vestikbr
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