В министерстве спорта КБР чествовали юных спортсменов

08.01.2024 | 12:19
А в министерстве спорта республики чествовали юных спортсменов, которые в прошлом году добились высоких результатов в дзюдо и самбо. На встречу пригласили представителей профильной федерации, а также тренеров российской сборной по дзюдо. Ребятам подарили именные кимоно. Как отметили на встрече, эти виды единоборств в регионе активно развивают. Есть широкие возможности для занятий, трудятся опытные наставники. Добавим, что именную форму в качестве награды получили больше 10-ти юношей и девушек.   https://t.me/vestikbr
