В министерстве спорта КБР чествовали юных спортсменов

А в министерстве спорта республики чествовали юных спортсменов, которые в прошлом году добились высоких результатов в дзюдо и самбо.
На встречу пригласили представителей профильной федерации, а также тренеров российской сборной по дзюдо. Ребятам подарили именные кимоно. Как отметили на встрече, эти виды единоборств в регионе активно развивают. Есть широкие возможности для занятий, трудятся опытные наставники.
Добавим, что именную форму в качестве награды получили больше 10-ти юношей и девушек.
