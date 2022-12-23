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В Министерстве просвещения КБР прошло итоговое заседание коллегии

В Министерстве просвещения КБР прошло итоговое заседание коллегии

23.12.2022 | 15:51
Вначале министр просвещения и науки Анзор Езаов провел несколько приятных процедур: объявил о том, что назначил своим советником лауреата всероссийского конкурса «Учитель года-2022» Аслана Кашежева, а также вручил благодарности группе руководителей сельских образовательных учреждений и представителям родительского сообщества за активное участие в капремонте школ. Ну а после перешли к подведению итогов года. Замминистра Анзор Борукаев проанализировал ситуацию в каждом из пяти направлений нацпроекта «Образование» - «Успех каждого ребенка», «Цифровая образовательная среда», «Молодые профессионалы», «Социальная активность», «Современная школа». В этом году введены в строй 37 «Точек роста», один «Кванториум», обновилась материально-техническая база учреждений, реализующих программы инклюзивного образования… Говорили на заседании более предметно и о капитальном ремонте школ. Были обсуждены вопросы реализации нацпроекта «Образование» и его региональных направлений в 23-м и последующих годах.   https://t.me/vestikbr
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