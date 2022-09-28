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В Министерстве просвещения КБР обсудили повышение квалификации учителей

В Министерстве просвещения КБР обсудили повышение квалификации учителей

28.09.2022 | 22:49
Подготовка педагогов и повышение их квалификации… Эта тема сегодня стала главной на заседании коллегии профильного министерства. На встрече рассказали, что в сфере образования в Кабардино-Балкарии трудятся больше 10 тысяч человек. Учитывая активное строительство новых школ, уже сейчас нужно думать об увеличении кадрового потенциала. Кабардино-Балкарскому госуниверситету и Центру непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников рекомендовано усилить работу в этом направлении. Особое внимание уделить обучению специалистов по таким предметам, как математика, информатика, физика и химия. Кроме того, министерство разрабатывает концепцию подготовки педагогических кадров в республике до 2030 года.   https://t.me/vestikbr
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