В Министерстве просвещения КБР обсудили повышение квалификации учителей

Подготовка педагогов и повышение их квалификации… Эта тема сегодня стала главной на заседании коллегии профильного министерства.
На встрече рассказали, что в сфере образования в Кабардино-Балкарии трудятся больше 10 тысяч человек. Учитывая активное строительство новых школ, уже сейчас нужно думать об увеличении кадрового потенциала.
Кабардино-Балкарскому госуниверситету и Центру непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников рекомендовано усилить работу в этом направлении.
Особое внимание уделить обучению специалистов по таким предметам, как математика, информатика, физика и химия. Кроме того, министерство разрабатывает концепцию подготовки педагогических кадров в республике до 2030 года.
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