В Министерстве просвещения КБР напомнили о сроках подачи заявлений на сдачу ЕГЭ

Успеть вплоть до первого февраля… Завтра – последний день, когда можно подать заявление на сдачу Единого госэкзамена.
Сам ЕГЭ пройдет в три этапа: досрочный – в марте-апреле, основной – с 26 мая по первое июля – и дополнительный – в начале осени. Старшеклассники могут написать заявления в школах, где они учатся. Выпускники прошлых лет – в Центре мониторинга и статистики образования в Нальчике.
Обязательными по-прежнему остаются русский язык и математика, причем в последней нужно выбрать уровень – базовый или профильный. Двух дисциплин достаточно для тех, кто не планирует поступать в вузы. У остальных есть возможность указать “предметы по выбору”. Оценки по ним учтут во время приемной кампании в организациях высшего образования.
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