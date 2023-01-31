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В Министерстве просвещения КБР напомнили о сроках подачи заявлений на сдачу ЕГЭ

В Министерстве просвещения КБР напомнили о сроках подачи заявлений на сдачу ЕГЭ

31.01.2023 | 16:00
Успеть вплоть до первого февраля… Завтра – последний день, когда можно подать заявление на сдачу Единого госэкзамена. Сам ЕГЭ пройдет в три этапа: досрочный – в марте-апреле, основной – с 26 мая по первое июля – и дополнительный – в начале осени. Старшеклассники могут написать заявления в школах, где они учатся. Выпускники прошлых лет – в Центре мониторинга и статистики образования в Нальчике. Обязательными по-прежнему остаются русский язык и математика, причем в последней нужно выбрать уровень – базовый или профильный. Двух дисциплин достаточно для тех, кто не планирует поступать в вузы. У остальных есть возможность указать “предметы по выбору”. Оценки по ним учтут во время приемной кампании в организациях высшего образования.   https://t.me/vestikbr
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