В Министерстве просвещения КБР наградили победителей конкурса “Мастер года”

В Минпросвещении чествовали 12 преподавателей учреждений среднего специального образования. В этом году они участвовали в конкурсе “Мастер года”. Это был региональный этап всероссийского профессионального состязания.
В ходе конкурсных испытаний наставники проводили различные занятия с группами студентов и школьников. Конкурсная комиссия оценивала эрудицию педагогов, их умение работать с передовыми технологиями и взаимодействовать с незнакомой аудиторией… Открыл церемонию награждения профильный министр Анзор Езаов.
По итогам конкурса третье место разделили Юлия Вагнер из гуманитарно-технического колледжа и Карина Межгихова из педагогического. Вторым стал Заурбек Тлупов, представляющий колледж информационных технологий и экономики. Его урок на конкурсе совмещал знания из области физики, программирования и электроники. Именно такая комбинация не оставила равнодушными членов жюри.
Ну а победительницей признали Лиану Шогенову – преподавателя колледжа легкой промышленности. Конкурс “Мастер года” в республике провели впервые. Опыт оценивают как положительный.
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