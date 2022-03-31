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В Министерстве просвещения КБР обсудили вопросы развития системы инклюзивного образования

В Министерстве просвещения КБР обсудили вопросы развития системы инклюзивного образования

31.03.2022 | 22:27
Вопросы развития системы инклюзивного образования обсудили сегодня в Минпросвещении Кабардино-Балкарии. Среди школьников республики – больше двух с половиной тысяч детей с ограничениями по здоровью. Часть из них обучается в четырех интернатах, работающих по системе коррекционного образования. В школах и детсадах действуют свыше ста специализированных классов для тех, у кого есть нарушения слуха, речи, зрения, опорно-двигательного аппарата или задержка в развитии. Больше 400 детей учатся на дому. Чтобы сделать процесс получения знаний более эффективным, необходимо дополнительное финансирование, констатировали на совещании, в частности, деньги нужны на особые технические устройства. Также следует активно развивать программы подготовки кадров, работающих в системе инклюзивного образования.
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