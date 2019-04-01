В министерстве по взаимодействию с институтами гражданского общества и делам национальностей КБР подвели итоги конкурса для предоставления субсидий некоммерческим организациям — 2019.04.15





Комиссия определила трёх победителей, сообщает портал правительства республики. Их деятельность направлена на повышение качества жизни людей пожилого возраста, защиту семьи, профилактику социального сиротства, поддержку материнства и детства, на адаптацию инвалидов. Кабардино-Балкарская общественная организация по поддержке и развитию здорового образа жизни «Валеологический клуб Анна» получит 300 тысяч рублей на реализацию проекта «Серебряные рукодельницы». Союзу женщин Кабардино-Балкарии с идеей «Моя семья!» выделено 400 тысяч, проекту республиканского отделения общероссийского общества слепых – 250. В течение десяти дней с победителями конкурса будут заключены соглашения о предоставлении субсидий. Они должны быть использованы в срок до 30-го декабря 2019 года.