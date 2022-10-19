В министерстве по делам молодежи КБР представили новый онлайн-ресурс для поиска работы “Кавказ возможностей”

Вакансии для студентов… В министерстве по делам молодежи Кабардино-Балкарии представили новый онлайн-ресурс – платформу для поиска работы “Кавказ возможностей”. Знакомились с возможностями сотрудники Центров карьерного роста, которые работают при вузах и колледжах республики.
Идея – создать портал, где студенты Северного Кавказа могли бы найти себе работу, – появилась в прошлом году на одной из встреч полпреда Юрия Чайки с представителями вузов округа. В итоге сформировали команду разработчиков.
В нее вошли преподаватели IT-направлений и студенты со Ставрополья, из Северной Осетии и Чечни. Результаты своих трудов они изложили в презентации для работников вузов и колледжей, которые отвечают за трудовую занятость молодежи.
Предполагается сотрудничество не только с работодателями округа, но и со Службами занятости… Сотрудники Центров карьерного роста считают, что портал “Кавказ возможностей” может быть крайне полезным.
Сейчас ресурс действует в тестовом режиме. Полноценно платформа должна заработать к началу нового года. К тому же разработчики уже начали создавать мобильное приложение “Кавказ возможностей”.
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