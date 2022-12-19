В Министерстве курортов КБР подвели итоги проекта “Социальный туризм”

В Минкурортов республики подвели итоги проекта “Социальный туризм”. Он рассчитан на детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Кабардино-Балкария – первый регион Северного Кавказа, где реализуют программу, причем довольно успешно, отметили на встрече. За год по республике организовали 15 поездок для ребят, у которых нет родителей и для тех, которые состоят на учете в комиссии по делам несовершеннолетних. Участников проекта было 200. Их возраст – от семи до 14 лет.
В реализации проекта приняли участие представители туристической отрасли республики. Они организовывали поездки ребят к достопримечательностям. Социальных бизнесменов поблагодарили в торжественной обстановке.
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