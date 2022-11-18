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В Министерстве курортов и туризма КБР прошла аттестация экскурсоводов и гидов-переводчиков

В Министерстве курортов и туризма КБР прошла аттестация экскурсоводов и гидов-переводчиков

18.11.2022 | 22:59
Проверяют профессиональные компетенции и широту знаний о Кабардино-Балкарии. В Нальчике сегодня началась аттестация экскурсоводов и гидов-переводчиков. Еще затемно Кантемир Давыдов с группой туристов едет на перевал Хумалан. Место в 16 километрах от Нальчика. Его автор туристических маршрутов открыл для себя три года назад во время работы со спортсменами приезжей команды и буквально влюбился в эту красоту. Пять лет назад Кантемир Давыдов прошел курсы повышения квалификации при Ростуризме и стал создавать собственные маршруты. Минувшим летом благодаря его содействию на перевале Хумалан побывали около сотни приезжих... В задачи сопровождающих входит не только показать гостям великолепие природы. Важно обеспечить им комфортное пребывание и главное – безопасность. Насколько экскурсоводы и гиды-переводчики профессиональны, теперь определяет аттестация. С нынешней осени она стала обязательной. Порядок экзамена утвердило федеральное правительство. Состоит он из двух этапов – тестирование и практическая часть. Сегодня первые испытания провели в Нальчике. В практической части – задания, касающиеся каждодневной работы специалистов. К испытаниям допускают экскурсоводов и гидов-переводчиков со стажем больше трех лет. Если житель другого региона работает на маршрутах Кабардино-Балкарии, он должен пройти эту процедуру в Минтуризме республики. По итогам экзаменуемым выдадут аттестаты и нагрудные идентификационные карточки. Действовать они будут пять лет.   https://t.me/vestikbr
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