В Министерстве курортов и туризма КБР обсудили обязательную регистрацию для туристов





Сделать регистрацию перед выходом в горы обязательной предлагают в республиканском министерстве курортов и туризма. Подробности обсуждали в ведомстве на совещании. Сейчас регистрация для тех, кто идет в горы, добровольная, но пользуются такой возможностью далеко не все. И происходит это на фоне постоянно растущего потока отдыхающих. Специалисты говорят: выставить посты МЧС на всех маршрутах – а их в Кабардино-Балкарии сотни – просто невозможно. Меж тем, государство несет значительные затраты при проведении спасработ в горах, так как используется спецтехника – вертолеты и ратраки. Но эти расходы не компенсируют. Если регистрация станет обязательной, то за неисполнение требования о ней начнут взимать штрафы, которые пополнят казну. Но главное – потоки туристов окажутся под большим контролем ответственных служб, и, если случится происшествие, отдыхающим будет проще помочь. Министерство курортов и туризма обратилось к республиканским депутатам с инициативой – внести соответствующие изменения в российский Кодекс об административных правонарушениях. Если парламентарии одобрят предложение – сделать регистрацию при выходе на туристические маршруты обязательной и штрафовать за неисполнение, документ направят уже в Государственную Думу.