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В микрорайоне Нальчика “Восточный” возводят самую большую школу в республике

В микрорайоне Нальчика “Восточный” возводят самую большую школу в республике

30.01.2023 | 10:43
Возвели монолитные конструкции и приступили к заливке перекрытий 3 этажа. Строительство самой большой в Кабардино-Балкарии школы набирает обороты. Она рассчитана на полторы тысячи ученических мест. Расположен социально значимый объект в новом микрорайоне Нальчика «Восточный». Практически весь строительный материал отечественного производства. Сбоев в работе нет, говорят представители подрядной организации. Строительство школы на восточной окраине города включено в нацпроект «Образование». Смета свыше 1-го миллиарда 200 миллионов рублей. В трехэтажном здании будет просторный актовый зал с артистическими и костюмерной комнатами, столовая на 750 мест, два спортивных и тренажерный залы. Читальную зону школьной библиотеки оснастят кабинами для индивидуальных занятий. Сдача объекта в эксплуатацию намечена на конец этого года.   https://t.me/vestikbr
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