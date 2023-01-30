В микрорайоне Нальчика “Восточный” возводят самую большую школу в республике

Возвели монолитные конструкции и приступили к заливке перекрытий 3 этажа. Строительство самой большой в Кабардино-Балкарии школы набирает обороты. Она рассчитана на полторы тысячи ученических мест.
Расположен социально значимый объект в новом микрорайоне Нальчика «Восточный». Практически весь строительный материал отечественного производства. Сбоев в работе нет, говорят представители подрядной организации.
Строительство школы на восточной окраине города включено в нацпроект «Образование». Смета свыше 1-го миллиарда 200 миллионов рублей.
В трехэтажном здании будет просторный актовый зал с артистическими и костюмерной комнатами, столовая на 750 мест, два спортивных и тренажерный залы. Читальную зону школьной библиотеки оснастят кабинами для индивидуальных занятий. Сдача объекта в эксплуатацию намечена на конец этого года.
https://t.me/vestikbr