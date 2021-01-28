В микрорайоне Искож появится спорткомплекс и Центр культурного развития

В 2021 году в Нальчике запланированы масштабные работы по развитию микрорайона Искож, сообщили в пресс-службе администрации города.

В ближайшее время будет дан старт работам по строительству нового Центра культурного развития по ул. Ашурова в микрорайоне Искож.

Центр будет решать задачи по поддержке творческих инициатив и социальной активности населения республики, развитию культурных ценностей, организации досуга, который будет интересен для разных социально-возрастных групп населения. Здесь будут организованы выставки, кинопросмотры, будут работать творческие студии. В здании будет зрительный зал на 200 мест.

Кроме того, в текущем году начнётся строительство нового спортивного комплекса для занятий современным пятиборьем, предусматривающим занятия зимними видами спорта и самым большим в Кабардино-Балкарии 50-метровым плавательным бассейном.