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В микрорайоне “Дубки” в Нальчике появится новый сквер

В микрорайоне “Дубки” в Нальчике появится новый сквер

17.11.2022 | 22:10
Планами по благоустройству улицы Шогенова, ведущей к больничному городку, поделился Глава КБР Казбек Коков на своей странице в телеграме. Работы начнутся в следующем году. Предусмотрена реконструкция проезжей части, обустройство тротуаров, современного освещения и озеленение. Новый сквер разобьют на углу улиц Шогенова и Малой. Здесь появятся места для прогулок, игровые и спортивные площадки, район станет комфортнее. В планах - благоустроить весь больничный городок, на территории которого расположены несколько крупных медицинских учреждений. Сюда ежедневно приезжают сотни жителей со всей республики и соседних регионов, это большая общественно значимая территория. Крайне важно обеспечить здесь комфортную среду, говорится в публикации.   https://t.me/vestikbr
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