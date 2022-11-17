В микрорайоне “Дубки” в Нальчике появится новый сквер

Планами по благоустройству улицы Шогенова, ведущей к больничному городку, поделился Глава КБР Казбек Коков на своей странице в телеграме.
Работы начнутся в следующем году. Предусмотрена реконструкция проезжей части, обустройство тротуаров, современного освещения и озеленение. Новый сквер разобьют на углу улиц Шогенова и Малой. Здесь появятся места для прогулок, игровые и спортивные площадки, район станет комфортнее.
В планах - благоустроить весь больничный городок, на территории которого расположены несколько крупных медицинских учреждений. Сюда ежедневно приезжают сотни жителей со всей республики и соседних регионов, это большая общественно значимая территория. Крайне важно обеспечить здесь комфортную среду, говорится в публикации.
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