В микрорайоне “Александровка” приступили к ремонту терапевтического отделения второй поликлиники

После ремонта подразделение второй поликлиники в микрорайоне “Искож” преобразилось до неузнаваемости. В день здесь обслуживают до 400 человек. Работают согласно принципам “бережливой поликлиники” - чтобы было удобно и пациентам, и врачам.
На первом этаже можно пройти плановый медосмотр, на втором – попасть к узким специалистам, на третьем получить лечение в дневном стационаре или отделении медицинской реабилитации.
Вскоре преобразится и терапевтическое отделение второй поликлиники, которое находится в “Александровке”. Сейчас его временно закрыли: капитально ремонтируют.
Такого события раньше не случалось никогда. Зданию около 60 лет, и до сих пор его поддерживали в надлежащем виде лишь косметическим ремонтом. По программе модернизации первичного звена здравоохранения обновят коммуникации, в том числе систему отопления, и займутся перепланировкой помещений.
Ну а пока восстановительные работы в разгаре, жители микрорайона “Александровка” могут получить терапевтическую помощь в здании женской консультации на ул.Ашурова.
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