В Межрайонной больнице в Нарткале готовятся к капитальному ремонту





В рамках программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» в Нарткале готовятся к капитальному ремонту Межрайонной больницы . Ожидается, что приступят к нему уже в мае. Обновят самый старый корпус медучреждения, в котором оказывают как экстренную, так и плановую помощь. Здесь работают отделения терапии, неврологии, офтальмологии и реабилитации. Здание построили в 67-м году. За полвека с лишним капитальный ремонт был лишь однажды – в одном из блоков девять лет назад. Из-за того, что коммуникации и помещения не соответствуют нормам, простаивают примерно две тысячи квадратных метров полезной площади, рассказали в больнице. Сейчас идет конкурс, по результатам которого определят подрядчика. По плану ремонт займет два с половиной года.