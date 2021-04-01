В месяц Рамадан Соборная мечеть в Нальчике будет открыта





Сегодня у мусульман начался священный месяц Рамадан. Это время молитвы, благих дел, а также поста – отказа от приема пищи в светлое время суток. Пост в Рамадан – один из столпов ислама.

Только в данный месяц верующие читают особую молитву – намаз-таравих. Происходит это в ночное время, причем ежедневно в течение Рамадана. В Духовном управлении мусульман Кабардино-Балкарии решили открыть Соборную мечеть в Нальчике для совершения пятикратной, пятничной и таравих-молитв. Однако предписано строго придерживаться санитарных ограничений. Необходимо приходить со своими ковриками, соблюдать дистанцию и правила индивидуальной защиты. Священнослужители подчеркивают: в священный месяц важно уделять особое внимание своему духовному развитию, а также добрым поступкам и помощи тем, кто рядом. Считается, что благие дела, совершенные в Рамадан, увеличиваются многократно.