В мэрии Нальчика представили проект новой соборной мечети

Витражный купол, высокие минареты, а рядом – места для прогулок в тени деревьев… В микрорайоне «Восточном» собираются возвести новую соборную мечеть. Она сможет вместить до пяти тысяч верующих. Архитектор Заур Матуев представил в мэрии Нальчика один из концептуальных проектов грандиозного строительства.
Прежде чем будет объявлен конкурс на лучший проект мечети, планируют череду таких дискуссий. По их итогам составят техническое задание для разработки проекта. А когда конкурс завершится, проведут обсуждение с жителями республики.
Участники встречи поднимали вопросы, касающиеся особенностей данного проекта, а также вносили предложения по организации самого конкурса. Первый вице-премьер Муаед Кунижев говорил о значении, которое придается микрорайону в восточной части столицы республики.
Украшением микрорайона и центром притяжения для его жителей станет и парк, который создадут рядом с Соборной мечетью.
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