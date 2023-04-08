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В мэрии Нальчика представили проект новой соборной мечети

В мэрии Нальчика представили проект новой соборной мечети

08.04.2023 | 11:01
Витражный купол, высокие минареты, а рядом – места для прогулок в тени деревьев… В микрорайоне «Восточном» собираются возвести новую соборную мечеть. Она сможет вместить до пяти тысяч верующих. Архитектор Заур Матуев представил в мэрии Нальчика один из концептуальных проектов грандиозного строительства. Прежде чем будет объявлен конкурс на лучший проект мечети, планируют череду таких дискуссий. По их итогам составят техническое задание для разработки проекта. А когда конкурс завершится, проведут обсуждение с жителями республики. Участники встречи поднимали вопросы, касающиеся особенностей данного проекта, а также вносили предложения по организации самого конкурса. Первый вице-премьер Муаед Кунижев говорил о значении, которое придается микрорайону в восточной части столицы республики. Украшением микрорайона и центром притяжения для его жителей станет и парк, который создадут рядом с Соборной мечетью.   https://t.me/vestikbr
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