В Мемориале жертвам политических репрессий в Нальчике готовят новую экспозицию

В мемориальном комплексе в Долинске идет кропотливая работа: сотрудники музея готовятся представить посетителям новые исторические документы.
Мемориал открыли в 2002-м году. Почти за 20 лет его сотрудники при поддержке энтузиастов собрали и обработали около тысячи документов. Здесь представлены фотографии, рукописи, дневники, награды, предметы быта и личные вещи балкарцев, которые 13 лет жили на чужбине, а после вернулись на родину. Со временем в музейный комплекс попадают новые материалы. По словам работников Мемориала, к предстоящему Дню памяти, который приходится на восьмое марта, они обновят практически каждый раздел. Будет и отдельная тематическая выставка, отражающая события современности.
Посетители, в частности, смогут увидеть фотографии Зои Малкаровой и Фаризат Ораковой, которые спасли сотни бойцов на полях сражений Великой Отечественной. Кстати, экспонаты рассказывают о представителях разных народов, живущих в Кабардино-Балкарии. Собирать материалы, которые в будущем заполнят выставочные стенды, здесь продолжают и сегодня.

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