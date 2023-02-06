В медколледже КБГУ прошёл День безопасности

В медицинском колледже КБГУ прошёл День безопасности. Представители экстренных служб Кабардино-Балкарии напомнили студентам о правилах поведения на дорогах и провели мастер-класс по оказанию первой помощи пострадавшим при чрезвычайных ситуациях и в ДТП. Будущие медики узнали больше о причинах и последствиях автоаварий и увидели кадры реальных ДТП, произошедших в республике. В ходе мастер-класса студентам показали, как правильно провести осмотр пострадавшего и оказать первую помощь при кровотечениях. Слушателей ознакомили с видами механических травм и обучили универсальному алгоритму проведения сердечно-легочной реанимации. Такие визиты представителей экстренных служб к будущими медицинским специалистам помогут улучшить процесс подготовки врачей к практической профессиональной деятельности, уверены организаторы встречи.