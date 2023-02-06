home
Главная
>
Новости
>
В медколледже КБГУ прошёл День безопасности

В медколледже КБГУ прошёл День безопасности

06.02.2023 | 10:11
В медицинском колледже КБГУ прошёл День безопасности. Представители экстренных служб Кабардино-Балкарии напомнили студентам о правилах поведения на дорогах и провели мастер-класс по оказанию первой помощи пострадавшим при чрезвычайных ситуациях и в ДТП. Будущие медики узнали больше о причинах и последствиях автоаварий и увидели кадры реальных ДТП, произошедших в республике. В ходе мастер-класса студентам показали, как правильно провести осмотр пострадавшего и оказать первую помощь при кровотечениях. Слушателей ознакомили с видами механических травм и обучили универсальному алгоритму проведения сердечно-легочной реанимации. Такие визиты представителей экстренных служб к будущими медицинским специалистам помогут улучшить процесс подготовки врачей к практической профессиональной деятельности, уверены организаторы встречи.
© 2023 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2023. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2023 Политика в отношении персональных данных