В медицинском консультативно-диагностическом центре начало работу паллиативное отделение — 2019.02.19





Рассчитано оно на 15 коек. Свою работу здесь начали меньше недели назад, но уже сейчас половина коек занята. Каждый из пациентов требует особого подхода, говорят врачи. Большинство страдает тяжелыми хроническими заболеваниями: онкологическими, нарушениями мозгового кровообращения, синдромом Альцгеймера. Потому главная задача отделения – не только оказать медицинскую помощь, но и психологическую. Врачи прошли специальное обучение. Сейчас ведется работа с лечебными учреждениями республики, оговариваются правила направления больных в диагностический центр. Паллиативная помощь, отмечают специалисты, становится все более востребованной. Ежегодно в республике ее получают более пятисот человек. Длительность пребывания пациентов в стационаре отделения диагностического центра определит тяжесть заболевания. Специально для них выделены койки и в реанимационном отделении, закуплено необходимое оборудование. Ведется также психологическая работа с близкими пациентов, их обучают, как ухаживать за родными в домашних условиях.