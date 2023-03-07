В марте исполняется 60 лет самобытному художнику Азамату Кулиеву

Он родился в семье знаменитого советского поэта Кайсына Кулиева. Учился в специализированной школе, а после – в Санкт-Петербургской академии художеств им. Ильи Репина.
С конца 90-х живет и работает в Турции. Несколько лет преподавал там в одном из университетов на факультете изобразительных искусств.
Его картины популярны у ценителей прекрасного. Их приобретают для государственных и частных коллекций.
Азамат Кулиев периодически бывает на родине. Представители творческой интеллигенции республики с нетерпением ждут его в Кабардино-Балкарии.
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