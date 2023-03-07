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В марте исполняется 60 лет самобытному художнику Азамату Кулиеву

В марте исполняется 60 лет самобытному художнику Азамату Кулиеву

07.03.2023 | 10:55
Он родился в семье знаменитого советского поэта Кайсына Кулиева. Учился в специализированной школе, а после – в Санкт-Петербургской академии художеств им. Ильи Репина. С конца 90-х живет и работает в Турции. Несколько лет преподавал там в одном из университетов на факультете изобразительных искусств. Его картины популярны у ценителей прекрасного. Их приобретают для государственных и частных коллекций. Азамат Кулиев периодически бывает на родине. Представители творческой интеллигенции республики с нетерпением ждут его в Кабардино-Балкарии.   https://t.me/vestikbr
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