Телефон рекламной службы: +7 (903)495-71-71
home
Главная
>
Новости
>
В Майском завершили ремонт второй городской школы

В Майском завершили ремонт второй городской школы

21.12.2023 | 16:00
Светло, тепло, уютно – и детям, и взрослым... Обновленная вторая школа Майского открыла двери для 559 учеников. Капитальный ремонт провели впервые с момента постройки образовательного учреждения, а было это в середине 60-х. Школа встретила ребят практически новой. Учебные классы, места отдыха, лестничные пролеты оформлены в едином стиле. Отремонтировали кровлю. Провели масштабные работы в системах отопления, водоснабжения, канализации. Поменяли окна, обновили актовый и спортивный залы. Для школы купили новую мебель и технику. В администрации говорят, что обеспечены все условия для полноценного основного и дополнительного образования. В школе поощряют инициативу и творческий поиск. Третьеклассник Максим Манько создает на компьютере свою первую программу. Школьники рады обновлению и говорят, что станут еще больше стремиться к знаниям. Большая радость для первоклассников – подготовка к новогодним праздникам. Обновленное помещение позволяет фантазии развернуться! Рядом – столовая, где ученики начальных классов получают бесплатное горячее питание. За ходом ремонта следили уполномоченные госструктуры, а также члены Общественного совета. В него входят представители родительского комитета, а также активные и ответственные ученики... В Майском районе в этом году отремонтировали две школы. Еще два образовательных учреждения строят.   https://t.me/vestikbr
© 2026 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2026. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2026 Политика в отношении персональных данных