В Майском завершили ремонт второй городской школы

Светло, тепло, уютно – и детям, и взрослым... Обновленная вторая школа Майского открыла двери для 559 учеников. Капитальный ремонт провели впервые с момента постройки образовательного учреждения, а было это в середине 60-х. Школа встретила ребят практически новой.
Учебные классы, места отдыха, лестничные пролеты оформлены в едином стиле. Отремонтировали кровлю. Провели масштабные работы в системах отопления, водоснабжения, канализации. Поменяли окна, обновили актовый и спортивный залы. Для школы купили новую мебель и технику. В администрации говорят, что обеспечены все условия для полноценного основного и дополнительного образования.
В школе поощряют инициативу и творческий поиск. Третьеклассник Максим Манько создает на компьютере свою первую программу.
Школьники рады обновлению и говорят, что станут еще больше стремиться к знаниям.
Большая радость для первоклассников – подготовка к новогодним праздникам. Обновленное помещение позволяет фантазии развернуться! Рядом – столовая, где ученики начальных классов получают бесплатное горячее питание.
За ходом ремонта следили уполномоченные госструктуры, а также члены Общественного совета. В него входят представители родительского комитета, а также активные и ответственные ученики... В Майском районе в этом году отремонтировали две школы. Еще два образовательных учреждения строят.
