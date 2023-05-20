В Майском встретили генсекретаря Федерации бокса России Татьяну Кириенко

Хлебом-солью да казачьей песней-приветствием встречают в Майском генерального секретаря Федерации бокса России Татьяну Кириенко. Она навестила своих коллег – специалистов, которые работают в Центре прогресса бокса. Такие подразделения создают по всей стране. В них могут заниматься как титулованные атлеты, так и дети.
В 20-м году Федерация бокса России передали майчанам оборудование и спортивный инвентарь на сумму свыше одного миллиона рублей. И сегодня здесь есть все для полноценных занятий. Тренер Геннадий Доминов рассказал, что сегодня местные жители гордятся победами чемпионки Азии по боксу Розы Кныш, кандидата в мастера спорта Кантемира Гукепшева, серебряного призера чемпионата России Элины Дажиговой...
Все они начинали именно в этом зале, прежде чем достигли высот в спорте. Татьяна Кириенко подчеркнула: существует есть общая цель: чтобы представители власти на местах, тренеры и спортсмены слажено работали как между собой, так и с Федерацией бокса России. Добиться этого и помогают такие центры.
Для тех, кто только приходит в зал на занятия и стремится стать настоящим мастером перчатки, важен наглядный пример успеха в спорте. В этом тоже могут помочь Центры прогресса бокса.
Татьяна Кириенко рассказала, что в ближайших планах федерации – усилить детско-юношеское направление. Особый упор сделают и на подготовке тренерских кадров. А Центры прогресса бокса будут поэтапно открываться во всех регионах Северного Кавказа, в том числе и в Кабардино-Балкарии.
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