В Майском ведется ремонт улицы Ленина

Именно на улице Ленина в Майском находится сразу несколько социально значимых объектов – районная больница, колледж, школа, детские сады, поликлиника, Дом культуры… Протяженность дороги – около трех километров. Сейчас здесь идет капитальный ремонт, которого не было лет 20.
Дорогу оснастят новейшими системами освещения, все кабели пройдут под землей – это часть программы “Чистое небо”. Тем временем в Майском близится к завершению строительство стадиона “Юность”. В этом помог национальный проект “Демография”. Здесь уже уложили асфальт на беговых дорожках. Создали искусственное покрытие футбольного поля. Огородили территорию. Вскоре начнут возводить трибуны для зрителей.
И еще один объект появится в центре Майского – на этот раз благодаря проекту по формированию комфортной городской среды. С помощью голосования его выбрали сами жители. Это будет детская площадка возле ДК “Россия” - островок отдыха, веселья и спорта, куда сможет прийти каждый ребенок и провести здесь свободное время. Дорога, стадион и площадка должны быть готовы к использованию уже ближайшей осенью.
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