В Майском студенты Агропромышленного колледжа поздравили ветерана концертом





В Майском ветерана Великой Отечественной Николая Подколзина с грядущим Днем Победы решили необычно поздравить студенты Агропромышленного колледжа. Ветеран родом из Тульской области. Окончил школу механиков и в 17 лет попал на фронт. Служил в техническом составе. В мирное время Николай Подколзин остался верен технической специальности и многие годы проработал на электровакуумном заводе. Поздравить ветерана решили неординарно. Студенты Майского филиала Агропромышленного колледжа разучили песни военных лет, стихи, посвященные Победе. А зрителями своеобразного концерта стали и соседи фронтовика. Организаторы акции рассказали, что планируют проводить такие концерты для тех, кто приближал Победу, и в будущем.