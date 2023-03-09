В Майском строят учебное заведение на 330 учеников

Новое здание создают для 14-й школы. Оно заменит прежнее – 70-го года постройки. Раньше здесь был детский сад. Из-за нехватки места уроки проводят в две смены. Нет спортивного и актового залов.
Радикально изменить ситуацию распорядился Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков. Проект включили в госпрограмму по развитию образования и направили на его реализацию 280 миллионов рублей.
По поручению Главы республики в этом же микрорайоне благоустроят три улицы – Железнодорожную, Грибоедова и Совхозную. Все они ведут к 14-й школе. Ну а строительство должны завершить осенью этого года. Новое учреждение позволит детям учиться в одну смену в комфортных условиях.
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