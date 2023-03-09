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В Майском строят учебное заведение на 330 учеников

В Майском строят учебное заведение на 330 учеников

09.03.2023 | 16:58
Новое здание создают для 14-й школы. Оно заменит прежнее – 70-го года постройки. Раньше здесь был детский сад. Из-за нехватки места уроки проводят в две смены. Нет спортивного и актового залов. Радикально изменить ситуацию распорядился Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков. Проект включили в госпрограмму по развитию образования и направили на его реализацию 280 миллионов рублей. По поручению Главы республики в этом же микрорайоне благоустроят три улицы – Железнодорожную, Грибоедова и Совхозную. Все они ведут к 14-й школе. Ну а строительство должны завершить осенью этого года. Новое учреждение позволит детям учиться в одну смену в комфортных условиях.   https://t.me/vestikbr  
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